Balıkesir'de FETÖ operasyonu! 'Emniyet mahrem imamı' yakalandı

Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda kritik isimler yakalandı. Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen ile şartlı tahliye edilen 'mahrem emniyet imamı' kocası gözaltına alındı.

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Güvenlik güçleri Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Balıkesir'de bir ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan örgüt üyelerini kıskıvrak yakaladı.

Balıkesir Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari öğretmen Ş.B. (49) ile aynı suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden şartlı tahliye edilen kocası T.B'nin (52) yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Polisler adım adım takip etti

Yurt dışındaki bir örgüt üyesi aracılığı üzerinden insan kaçakçıları ile irtibata geçtikleri iddia edilen çifti takip eden polisler, çiftin İzmir'den hareket ederek Çanakkale'ye gideceğini tespit edince operasyon başlattı.

Polisler, Balıkesir-Çanakkale il sınırında durdurdukları 3 arabada, FETÖ'cü çiftin yanı sıra insan kaçakçısı oldukları öğrenilen A.K. (26), Y.K. (35) ve O.K'yi (27) de gözaltına aldı.

İzmir İlamat Bürosunca kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan ve FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olan eski öğretmen Ş.B. ile "mahrem emniyet imamı" kocası T.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer 3 kişi hakkında ise "göçmen kaçakçılığı ve memura mukavemet" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.