Ordu'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Abone ol
Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli çıkışında, Samet Uludağ (28) yönetimindeki hafif ticari araç ile Yunus Alkan idaresindeki tır çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Ardından tır, refüje çarparak yan yattı.
Kazada, sürücü Uludağ ile otomobillerdeki Sinan Özdemir (45), Yusuf Çetinkaya, Muhammet Fatih Günaydın ve İlyas Altungök yaralandı.
Yaralılardan Sinan Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.