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'Boş kağıda imza attım' demişti Şenol Güneş'in alacağı ücret belli oldu

'Boş kağıda imza attım' demişti Şenol Güneş'in alacağı ücret belli oldu

Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İmza töreninde yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken Şenol Güneş'in ücreti belli oldu.

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Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

İmza töreninde konuşan Şenol Güneş, "Çok mutluyum. Heyecanım var. Başkana ve yönetime çok teşekkür ederim. İmzayı boş kağıda attık. İmza atmasak bile söz veriyoruz ki, Trabzonspor'un başarısı için elimizden geleni yapacağız." demişti.

Şenol Güneş 50 milyon lira yıllık ücret 

İmza törenindeki bu sözlerinin ardından KAP'a yapılan açıklamada Şenol Güneş'in yıllık 50 milyon TL kazanacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;

Sayın Güneş'e;

2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,

2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde;

2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."

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