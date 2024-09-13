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14 yaşındaki Aslıhan'dan 2 gündür haber yok

14 yaşındaki Aslıhan'dan 2 gündür haber yok

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 14 yaşındaki Aslıhan Miray Kabadayı, "Gezmeye çıkıyorum'" diyerek evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. 2 gündür evine geri dönmeyen Kabadayı'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Kabadayı, ekipler tarafından aranıyor.

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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, "Gezmeye çıkıyorum" diyerek ayrılan Aslıhan Miray Kabadayı'dan iki gündür haber alınamıyor.

Kabadayı'nın ailesi durumu polise bildirdi. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, Kabadayı'nın en son Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti. Burada bir bankta oturan Aslıhan Miray Kabadayı'nın cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı belirlendi.

Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

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