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Galatasaray Kulübünde istifa! Böyle duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray Kulübünde istifa! Böyle duyurdu

Galatasaray Kulübünde futbol direktörü Cenk Ergün, görevinden istifa etti.

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Cenk Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını duyurdu.

Ergün, paylaşımında, "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

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