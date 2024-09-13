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DSÖ'den maymun çiçeğine karşı ilk aşı onayı

DSÖ'den maymun çiçeğine karşı ilk aşı onayı

DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıyı onayladı. 4 hafta arayla 2 doz şeklinde uygulanacak MVA-BN aşısının tek dozunun yüzde 76 iki dozunun ise yüzde 82 oranında koruma sağladığı belirtildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen M-çiçeği virüsüne karşı önemli bir adım attı. DSÖ, MVA-BN aşısının ön yeterlilik alan ilk M-çiçeği aşısı olarak onaylandığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu aşının hem Afrika’daki mevcut salgınla hem de gelecekte ortaya çıkabilecek yeni salgınlarla mücadelede kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Ghebreyesus, "Enfeksiyonları önlemek, bulaşmayı durdurmak ve hayat kurtarmak için diğer halk sağlığı araçlarının yanı sıra en çok ihtiyaç duyulan yerlerde aşılara adil bir şekilde erişimin sağlanması için tedarik, bağış ve dağıtım alanlarında acil bir ölçek büyütmeye ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Önceden soğukta saklandıktan sonra 2 ila 8 derecede 8 haftaya kadar muhafaza edilebilen aşı, 18 yaş üzeri bireylere 4 hafta arayla iki doz şeklinde uygulanacak. Tedarik sıkıntısı durumunda aşının tek doz olarak kullanılabileceği belirtilirken, tek dozun yüzde 76, iki dozun ise yüzde 82 oranında koruma sağladığı açıklandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde artan vakaların ardından M-çiçeği virüsü, DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti. 2022'den bu yana en az 120 ülkede 103 binden fazla vaka tespit edilirken, yalnızca 2024 yılında 14 farklı ülkede 723 ölüm kaydedildi.

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