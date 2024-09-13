Servis ücretlerinde tarifeyi deldiler! Belirlenen fiyatın 3 katını talep ettiler

Öğrenci servis ücretleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul'da UKOME servis ücretlerine yüzde 16 zam uygulamasına rağmen bazı servis firmalarının belirlenen zamların çok çok üstünde rakamları talep ettiği ortaya çıktı. Özel Okul Velileri Platformu yetkilileri, okulların yüzde 80'inin UKOME'nin belirlediği fiyatları uygulamadığını açıkladı.

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Okulların açılmasıyla servis ücretleri yeniden gündem oldu. İstanbul'da öğrenci servis ücretleri yüzde 16, Ankara'da yüzde 40, İzmir'de ise yüzde 20 zamlanmıştı. Ancak servis firmalarının bu zamların üstünde ücretler talep ettiği ortaya çıktı. Servisler özellikle UKOME'nin belirlediği ücreti 3'e katladı.

Habertürk'ün haberine göre, Özel Okul Velileri Platformu yetkilileri, okulların yüzde 80'inin UKOME'nin belirlediği fiyatların çok üstünde ücret talep ettiğini açıkladı.

UKOME'nin belirlediği fiyatın 2-3 katı ücretlerin istendiği yeni eğitim öğretim yılında öğrenci servis ücretleri yeniden tartışma konusu oldu. Öğrenci servis ücretlerine İstanbul'da İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından zam oranı yüzde 16 olarak belirlenmişti.

Öğrenci velileri tarafından özel okulların, yüksek maliyetli şartlara sahip ihaleler açtığı ve bunlar arasında makam aracı, çalışanları bedelsiz taşıma gibi şartların bulunduğu da ifade edildi.