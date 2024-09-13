Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Türkiye'ye açıkça baskı kuruyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Türkiye'ye açıkça baskı uyguladığını ve Türk ekonomisini etkilemekle korkuttuğunu ileri sürerek "Ancak gördüğümüz gibi Türkiye Cumhuriyeti, bizimle de ticari, ekonomik ilişkileri geliştirilerek sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor." dedi.

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ABD'nin Türkiye'ye izlediği politikalar nedeniyle baskısını sürdürdüğüne dikkat çeken Peskov, Ankara'nın ulusal çıkarlarını esas almaya devam ettiğinin altını çizdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik siyasetine değinen Peskov, "ABD, Türkiye’ye açıkça baskı kuruyor ve Türk ekonomisini etkilemekle korkutuyor. Ancak gördüğümüz gibi Türkiye Cumhuriyeti, bizimle de ticari ekonomik ilişkileri geliştirilerek sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Peskov, Türkiye ile ortaklık ilişkileri geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

"İngiltere ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi söz konusu değil"

Rusya'nın, casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğine işaret eden Peskov, İngiltere ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yaptığına dikkati çekerek "Bu açıklama çok önemli, açık ve çift manalı değil. Bu açıklamanın muhataplarına ulaştığından şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.