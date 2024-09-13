Narin'in tutuklu amcası Salim Güran adliyede: Yeniden ifadesi alınacak

Narin Güran cinayetinden tutuklu bulunan amca Salim Güran, ifadesi alınmak üzere yeniden adliyeye sevk edildi. Amca Güran'ın telefonundan sildiği kayıtlar geri getirildi.Abone ol
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Soruşturma kapsamında Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
Son olarak bugün bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan yeni açıklama: İlk ifadem de son ifadem de aynı
Öte yandan ilk tutuklanan şüpheli olan amca Salim Güran, savcılığa getirildi. Halk TV'nin haberine göre Güran'ın yeniden ifadesi alınacak.