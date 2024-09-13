Fahrettin Altun'dan 'Narin Güran' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayetiyle ilgili adli soruşturmanın gizli olduğunu hatırlatarak, bazı medya organlarının manipülatif ve sorumsuz yayınlar yaptığını belirtti. Altun, bu yayınların soruşturmanın bütünlüğünü ve Narin Güran’ın hatırasına saygıyı zedelediğini ifade ederek medyayı etik yayıncılığa uymaya çağırdı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülke genelinde büyük üzüntü yaratan Narin Güran cinayetiyle ilgili adli soruşturmanın yürütülme şekli hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Altun, soruşturmanın Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gizli olduğunu hatırlatarak, bazı ulusal medya organlarının bu sürece zarar veren ve manipülatif yayınlar yaptığını ifade etti.

Altun'un açıklamasında, "Maalesef birçok ulusal medya organında konuya ilişkin son derece manipülatif, soruşturmaya zarar veren ve ‘reyting’ odaklı olduğu anlaşılan sorumsuz yayınlar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. Bu yayınların, hem soruşturmanın selametini hem de Narin'in hatırasına saygıyı göz ardı ettiğini belirten Altun, vatandaşların da bu yayınlarla ilgili ilgili kurumlara şikayette bulunduklarını belirtti.

Altun, medyayı sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine riayet etmeye çağırarak, "Vatandaşımızın aklıyla adeta alay edilen, konunun uzmanları olmamasına rağmen birtakım kişiler tarafından saatlerce olur olmaz mülahazalarda bulunulan, Narin kızımızın hatırasına saygının ve soruşturmanın selametinin tamamen göz ardı edildiği yayınlarla ilgili en yakın takibi yapmakta olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

Açıklamada, yazılı, görsel, işitsel ve dijital tüm medya kuruluşlarına yönelik "Bu tür yayınlardan uzak durmaları" çağrısı da yapıldı. Altun, her bir medya kuruluşunun sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine azami ölçüde riayet etmesini beklediklerini vurguladı.

İşte Fahrettin Altun'un o açıklaması: