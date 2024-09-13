Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı

Beşiktaş, Ganalı futbolcu Daniel Amartey ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Kulüp, Amartey ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Beşiktaş Kulübü, Ganalı futbolcu Daniel Amartey ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daniel Amartey ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir." denildi.

"Sorunlar yaşıyoruz"

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istemeyen oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Oyunculara Brad Friedel, 4-5 teklif getirdi. Ancak oyuncuların gidişi veya kararları ile alakalı sorunlar yaşıyoruz. Bir oyuncu da çıkış bekliyoruz önümüzdeki günlerde. Ancak bu bu üç oyuncuyu da kalmaları dahilinde UEFA listesine dahil etmeyeceğiz" demişti.

Kaan Şakul'un açıklamaları şu şekildeydi:

"Amartey önümüzdeki iki sezon alacağı garanti ücret 5 milyon 5oo bin Euro ve ödenmemiş menajer ücretleri var bunun içerisinde. Feshetsem bu parayı ödemek zorundayım. 1 milyon 900 bin Euro filan değil toplam rakam bu...

16 yabancı var 14’ düşmek zorundayız 13 Eylül’e kadar. 13 Eylül’e kadar düşmenin yollarını arıyoruz. Yaz başından beri çalışıyoruz. Mantıklı problemler yaşamıyoruz. Bonservis beklentisi içerisinde değiliz bu oyunculardan. Acayip şeyler oluyor 2 haftadır. Oyuncunun tüm parasını karşılayıp, kiralık kulüp buluyoruz kabul etmiyor. Başka bir kulüp bulup 2 yıllık anlaşmanın yarısını verelim diyoruz okey diyor sözleşme gönderiyoruz Ocak’a kadar kalacağım diyor.

Bunlar normal gelmiyor bize. Mantıklı bir insan yaklaşımı yok karşımızda. Kulüp elinden gelen iyi niyeti bu oyunculara gösterdi. Pek çok şeyi üstlenmemize rağmen bir yere kadar tabi ki. Amartey’e kulüp bulduk, 7 tane yazılı teklif var. Gelen ilgi sayısını söylemiyorum. Al Shabab ile anlaştık ve oyuncu buradan daha fazla para kazanacaktı. Satın alma opsiyonu olacaktı bonservis rakamında. Biletleri aldık Dubai’ye gidişi için sonra oyuncu vazgeçti. Dubai’de oynamak istemiyorum dedi. Biliyordu Dubai olduğunu. Yeni öğrenmedi bunu. Birçok kulüpten gelen teklifleri reddetti. Eyüpspor ile görüştük en son. Belli konuda ilerleme de sağladık ve oyuncu bugün bunu da kabul etmedi. Burada futbol oynama ihtimalin yok diyoruz. Oynamak istemiyor musun diyoruz. Karşımızda mantıklı cevap veren kimse yok. Anlamak mümkün değil. Futbol oynamak istiyorum feshet sözleşmemi diyor alacaklarımı verin dedi. 1 yılı verdik ‘tamam’ dedi akşam ‘yok, kabul etmiyorum’ dedi. Ocak ayına kadar kalacakmış. Ocak ayında gidecekmiş. Neden Ocak ayı mesela mantıklı bir açıklaması yok. Sen oynayamazsın burada dememize rağmen menajeri de iyi niyetli uğraştı ama oyuncu da sıkıntı var. Karşımızda mantıksız bir profil var. Biz her şeyi yaptık daha fazla para kazanacağı teklifi de getirdik. Biz yabancı sayısını azaltalım yarısını karşılayalım aynı parayı kazanacak ama yine gitmedi."

Alex ilk gidecek oyuncuydu. Kendi istediği teklifi bulamadı. ‘Bu kadar öderseniz gideriz’ dedi. Biz de ‘okey’ dedik. Ama şimdi o da ‘ben Ocak’a kadar kalayım’ diyor. ‘Transfer sezonu kapandı’ diyor.

Chamberlain 2,5 milyon Euro artı 500 bin Euro artı maçta görünme parası 250 bin Euro. Maçta kadroya girerse alacağı primdir bu ama kadroda yer almadığı sürede de ödemek zorundayız. Enteresan bir sözleşme yapılmış. Chamberlain’i feshedersem 6 milyon 750 bin Euro para ödemem lazım. Menajer parası 450 bin Euro var. Toplam 7 milyon 250 bin Euro.

Aboubakar ile ilgili gelişme olabilir. Onunla bir şekilde başka takıma kiralık verme ihtimali masada. Kısacası Aboubakar ile birlikte bu üç oyuncunun maaliyeti 17 milyon Euro, her şey dahil.

Bugün 1 milyon 400 bin Euro CAS ödemesi geldi. Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal’in menajer ödemesi. Ghezzal 1 milyon 200 bin Euro, Valerien 200 bin Euro şeklinde."