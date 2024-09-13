Sinop'ta katliam gibi kaza: 3 ölü 3 yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

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Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Orhan Gökçe'nin kullandığı 19 BK 518 plakalı otomobil, Saraydüzü-Kargı kara yolu Akpınar köyü kavşağında sürücüsü tespit edilemeyen 34 CDJ 509 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları Orhan Gökçe yönetimindeki araçtan çıkartılan Naci ve Sati Gökçe ile diğer araçtaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 19 BK 518 plakalı aracın sürücüsü Orhan Gökçe ile aynı araçta bulunan Yağmur Gökçe ve Cemile Özdemir ise sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saraydüzü Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu da olay yerine gelerek, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna konuldu.