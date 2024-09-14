Yeni Milli Savunma Bakan Yardımcısı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Cemal Sami Tüfekci görevden alındı. Yerine ise Musa Heybet atandı.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Cemal Sami Tüfekci görevden alındı. Yerine Musa Heybet atandı.
Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı. Yerine Muhammet Bilal Macit atandı.
Saglik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı. Yerine Yasin Ayfer Erkoç atandı.