BIST 9.685
DOLAR 33,89
EURO 37,60
ALTIN 2.809,65
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-27" operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-27" operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı

 FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen "Kıskaç-27" operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta "Kıskaç-27" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 39 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, güncel yapılanması ve finans yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen polisleri tebrik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel: 31 Mart günü muhalefetten istifa ettik
CHP lideri Özgür Özel: 31 Mart günü muhalefetten istifa ettik
Bursa'da motokuryenin feci ölümü!
Bursa'da motokuryenin feci ölümü!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Narin Güran soruşturmasında tutuklu amca Salim Güran'ın yeniden ifadesi alındı
Narin Güran soruşturmasında tutuklu amca Salim Güran'ın yeniden ifadesi alındı
Narin Güran soruşturmasında yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Narin Güran soruşturmasında yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe duyurdu! Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe duyurdu! Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Jahrein'in iğrenç mesajları yeniden gündemde! Meral Akşener, Narin, Leyla bebek...
Jahrein'in iğrenç mesajları yeniden gündemde! Meral Akşener, Narin, Leyla bebek...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı: Rus medyasına yeni yaptırımlar...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı: Rus medyasına yeni yaptırımlar...
Yeni Milli Savunma Bakan Yardımcısı belli oldu
Yeni Milli Savunma Bakan Yardımcısı belli oldu
Nuri Şahin'li Dortmund 3 puanı 4 golle aldı
Nuri Şahin'li Dortmund 3 puanı 4 golle aldı
BM'den uyarı: Ukrayna-Rusya arasındaki nükleer savaş söylemi endişe verici
BM'den uyarı: Ukrayna-Rusya arasındaki nükleer savaş söylemi endişe verici
Dışişleri Bakanlığı'ndan tüm ülkelere çağrı
Dışişleri Bakanlığı'ndan tüm ülkelere çağrı