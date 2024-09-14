Bursa'da motokuryenin feci ölümü!

Bursa'dan feci bir haber geldi. Osmangazi ilçesinde bariyerlere çarpan motokurye yaşamını yitirdi.Abone ol
Mudanya Bulvarı'nda ilerleyen Murat Erkılıç (25) yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre ileri savrulurken sürücü bariyerlerin arasında sıkıştı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Erkılıç'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.