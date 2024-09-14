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Jahrein'in iğrenç mesajları yeniden gündemde! Meral Akşener, Narin, Leyla bebek...

Jahrein'in iğrenç mesajları yeniden gündemde! Meral Akşener, Narin, Leyla bebek...

Twitch yayıncısı Jahrein, (gerçek adıyla Ahmet Sonuç) müstehcen içerikli yayınları ve sosyal medyada yaptığı uygunsuz yorumlar nedeniyle Antalya'da gözaltına alınarak tutuklandı. Jahrein'in tutuklanmasının ardından Meral Akşener'le ilgili hakaret içeren tweetler ve reşit olmayan bir takipçisine cinsellikle ilgili yanıtları yeniden gündeme geldi.

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Twitch yayıncısı ve "Jahrein" takma ismiyle tanınan Ahmet Sonuç, müstehcen içerikli yayını nedeniyle Antalya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi. "Müstehcenlik" suçundan gözaltına alınan Jahrein, Twitch yayınında eşinin kız kardeşi için "Eşimin kız kardeşi neyim oluyor?" sorusunu yöneltmiş daha sonra da "Baldız olsa çoktan s... Yıllardır bunun cevabını arıyorum, baldızımı nasıl ... ?" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler ardından Jahrein'in X hesabından yayınlanan bir videoda, kendi aralarında bir 'meme' olduğu, Diyanetin baldızla zinanın nikaha zarar vermeyeceği yönündeki fetvası ile dalga geçildiği öne sürüldü. 

İlk vukuatı değil

 Öte yandan Jahrein ismiyle tanınan Ahmet Sonuç'un bu ilk vukuatı değil. Sonuç, 2022 yılında İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Süleymancılarla el sıkıştığını iddia ederek, "Akşener el sıkıştı, el sıkışmak g*t vermektir" tweeti attı.

 

Reşit olmayan kıza "memelerini büyüt" yanıtı

 Jahrein, aynı yıl, reşit olmayan bir takipçisinin sosyal medya yorumuna karşılık "Memelerini büyüttür" cevabını verdi. Bu yoruma karşılık, reşit olmayan kız takipçisi, "Seninkileri ver. Nasıl büyüttün tavsiye versene" dedi. Jahrein bu sözler üzerine "O fındık memeler acilen büyütülecek. Fotona bakarken midem bulandı" ifadelerini kullandı.

 

Pungent 666'ın skandalları

X platformunda Pungent 666 isimli şahsın, "İncel sohbet odası" ismini verdiği sohbet odasında skandal ifadeler yer aldı. Anonim hesaplar aracılığıyla sohbet odasına katılan şahıslar, "Bakire kız kalmadı" "Kızım olursa ilk ben .... sonra arkadaşlarıma ikram edeceğim" denildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Pungent 666 isimli şahsın da gözaltına alındığı duyuruldu.

 

Şahsın, yönetici olarak bulunduğu Discord grubundaki mesajlar da ortaya çıktı. Grupta bulunan üyelerin, "Hangisini s....sin" başlıklı anket açıp, küçük Narin ve Leyla bebeği seçeneklere eklediği görüldü. Ayrıca Özgecan Aslan'ın ve Pınar Gültekin'in ölümüyle dalga geçtikleri mesajlar yer aldı. 

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