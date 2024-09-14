CHP lideri Özgür Özel: 31 Mart günü muhalefetten istifa ettik

CHP Genel Başkanı Özgül Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. Bunun için artık biz muhalefet partisi reflekslerini göstermiyoruz." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgül Özel, İzmit Belediyesi Kent Lokantası açılışında konuştu ve CHP'li belediyelerin standart belediyecilik hizmetini dört dörtlük yaptığını söyledi.

Özel, CHP'nin artık muhalefet partisi olmayı bıraktığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart günü muhalefetten istifa ettik. Milletimize dedik ki 'Biz muhalefetten bıktık, siz de iktidardan bıktınız. Gelin bu işi değiştirelim. Bizi birinci parti yapın, biz iktidar olalım, bu iktidardan en kısa sürede sizi kurtaralım.' Milletimiz sağ olsun, feraset gösterdi, büyük bir öngörüyle gelecek seçimlerden sonra Türkiye'nin iktidar partisi olacak Cumhuriyet Halk Partisi'ne, nüfusun yüzde 65'ini, ekonominin yüzde 78'ini, turizmin yüzde 92'sini teslim etti. Oralardaki belediyeleri bize verdi.

"Biz muhalefet partisi reflekslerini göstermiyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. Bunun için artık biz muhalefet partisi reflekslerini göstermiyoruz. 'Efendim, direneceğiz, mücadele edeceğiz, sesinizi duyuracağız.' kimseye demiyoruz. Direneni görüyoruz, sesleneni duyuyoruz. Onların işini, onların dertlerinin çaresini üretmek için tüm hazırlıklarımızı büyük bir mücadeleyle büyük bir enerjiyle büyük bir azimle büyük bir kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Şüphesiz, memlekette herkesin var bir derdi. Her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi."