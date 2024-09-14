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Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak! O isim forma giyemeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak! O isim forma giyemeyecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.

Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

 Osayi-Samuel'in sakatlığı sürüyor

Fenerbahçe'de bileğinde sakatlık bulunan Bright Osayi-Samuel henüz iyileşmedi. Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

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