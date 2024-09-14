Boğaziçi’nde yurtlara yüzde 60 zam

Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Yeni akademik yıl için yurt ücretleri 1200 TL ile 4350 TL arasında belirlenirken, öğrenciler bu fahiş artışa tepki gösterdi.

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Enflasyonun vurduğu öğrenciler barınma kriziyle karşı karşıya. Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar ve Konutlar Şube Müdürlüğü 2024-2025 akademik yılı için üniversitenin yurt ücretlerine yüzde 60 zam yapıldığını duyurdu.

Cumhuriyet'ten Mert Öner'in haberine göre, yeni fiyatlara göre lisans öğrencileri için aylık yurt ücretleri 1200 TL ile 4 bin 350 TL arasında değişiyor. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldıkları ödeme 2 bin TL olan öğrenciler, 15 kişilik en ucuz yurt odasının 1200 TL olmasına tepki gösterdi.

Birçok öğrencinin KYK’den kredi aldığını burs alanların azınlık olduğunu hatırlatan bir öğrenci “Bu fiyatlara çok küçük odalarda kalabalık şekilde kalıyoruz. Benim geçen dönem kaldığım 6 kişilik oda 4 bin TL olmuş. Yurtlara zam yapıyorlar, burslara hiçbir şekilde zam yok” diye konuştu.