Resmi Gazete'den sigara ve puro kararı! ÖTV ve maktu vergi tutarı artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigara ve purolarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5’e, maktu vergi tutarı ise 7 bin 800 TL’ye yükseltildi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tütün ve tütün yerine geçen purolar ve sigaralara ÖTV ile maktu vergi tutarında artış yapıldı.

Buna göre, tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar ile sigaralar, Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları, rnfiye ve çiğnemeye mahsus tütün için ÖTV oranı yüzde 53,5, maktu vergi tutarı da 7, 800 TL oldu.

Sigaraya peş peşe zam

Geçtiğimiz günlerde Philip Morris (PM), JTI ve BAT sigara gruplarında yeni fiyat listesini duyurmuştu. Sigaraya zam sonrası JTI grubunun en ucuz sigara fiyatı 67 TL, en pahalı sigarası 81 TL, Philip Morris grubunda en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara 81 TL, British American Tobacco sigara grubunun en pahalı sigara 89 TL, en ucuz sigara ise 68 TL oldu. Imperial Tobacco’da ise zam sonrası en ucuz sigara 65 TL, en pahalı sigara 80 TL oldu.