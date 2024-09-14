Polisin kovaladığı şüpheli aracında intihar etti

Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından kovalanan araçtaki narkotik şüphelisi intihar etti.Abone ol
Atakum ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan S.O, kullandığı otomobille kaçmaya başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Bulvarı'nda aracı çarparak durdurdu. Bu sırada S.O, yanındaki tabancayla başına ateş etti.
Polisin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan S.O'yu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. S.O. burada hayatını kaybetti.
Daha önce hakkında narkotik ekiplerince işlem yapıldığı öğrenilen S.O'nun yine narkotik ekiplerince arandığı belirtildi.