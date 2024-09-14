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Özel'den Erdoğan'ın 'özür' sözlerine yanıt: Biz işimize, Tayyip Bey kavgaya bakıyor

Özel'den Erdoğan'ın 'özür' sözlerine yanıt: Biz işimize, Tayyip Bey kavgaya bakıyor

CHP Lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi parkı eylemlerini hedef alarak yaptığı 'özür' açıklamalarına yanıt verdi. Özel, ''Bu ülke daha yüksek tansiyon istemiyor. Bu ülke iktidardan hizmet bekliyor. Bugün yerelde CHP iktidardır, arı gibi çalışıyoruz. Biz işimize bakıyoruz Tayyip Bey kavgaya bakıyor'' ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'özür' açıklamalarına Gezi Parkı eylemlerini hedef almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Dilruba Kayserilioğlu ile görüştüğü için özür dilemesi gerekiyorsa iktidarın da Kadri Mısırlıoğlu'nun cenaze törenine devlet erkanının katıldığını söyleyerek ''O zaman Mısırlıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözleri için de Tayyip bey özür dilesin'' dedi.

Özel, ''Bu ülke daha yüksek tansiyon istemiyor. Bu ülke iktidardan hizmet bekliyor. Bugün yerelde CHP iktidardır, arı gibi çalışıyoruz. Biz işimize bakıyoruz Tayyip Bey kavgaya bakıyor'' ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

''Bu ülke daha yüksek tansiyon istemiyor. Bu ülke iktidardan hizmet bekliyor. Bugün yerelde CHP iktidardır, arı gibi çalışıyoruz. Biz işimize bakıyoruz Tayyip bey kavgaya bakıyor. Yok efendim Gezi, 10 senelik olaydan kavga çıkartacak. Vatandaş kavga isteyen sizi de görüyor, 'bir kavgam varsa yoksulluk kavgasıdır' diyen bizi de görüyor.

Erken seçim için en uygun tarih 2025 Kasım ayıdır. Bugünden seçimin gününü söyleyelim en büyük hakem kararını versin.''

Özel Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın hakkında dava açmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel Akar'ın kendisi hakkında daha önce de dava açtığını ve davayı kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

''Hulusi bey o gün 500 bin lira açıp bugün 100 bin liralık dava açıyorsa bugün zevahiri kurtarmaya çalışıyor. Kanun önünde doğruluğum ve haklılığım ispatlanmıştır. Artık o devirler geçti, kimse bulunduğu mevkiye dayanıp kabadayılık taslamaya çalışmasın.''

Erdoğan ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gezi Parkı eylemlerinde kadınlara ettiği sözler nedeniyle 'özür' dilemesi çağrısına yanıt veren Erdoğan ''Evet 11 sene sonra da olsa, çok geç de olsa bu hadise ile ilgili samimi nedamet cümlelerine ihtiyaç vardır. Gezi Olayları sebebiyle çıkıp özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar tabii ki demokrasiyi ve milli iradeyi savunanlar değildir'' ifadelerini kullanmıştı.

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