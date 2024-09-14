İstanbullular dikkat: Hafta sonu bu yollar trafiğe kapalı olacak

Tour Of İstanbul bisiklet yarışının ikinci etabı nedeniyle 14-15 Eylül tarihlerinde İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar.

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Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI)'nin düzenlediği Tour Of İstanbul bisiklet yarışının ikinci etabı 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. İki gün sürecek program nedeniyle cumartesi günü Beykoz'da pazar günü ise Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş'ta bazı yollar kapanacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

14 Eylül Cumartesi günü saat 08.00 - 14.30 saatleri arasında Beykoz'da:

Çukur Çayır,

Saip Molla ve Ayvalıdere Caddeleri,

Sultaniye,

Şehit Bülent Kocabıyık ve Kelle İbrahim Caddeleri,

Şahinkaya,

Dr. Fahrettin Erkinsoy ve Mehmet Yavuz Caddeleri,



Şahinkaya,

Akbaba,

Maraş ve Fener Caddeleri,

Karakulak,

Tuna ve Fener Yolu Caddeleri,

Anadolufeneri Yolu,

Kabakoz Yolu - Hicaz Caddesi Kesişimi (Anadolufenerinden Gelişler Kapatılacak),

Yüzyıl Caddesi - Dereboyu Caddesi Kesişimi (Poyrazköy Yönü Kapatılacak),

Dereboyu Caddesi ve Kaynarca Köyü Yolu,

Sırmakeş Caddesi,

Kalkandere Caddesi (Kavacık İstikameti Kapatılacak),

Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi (Riva İstikameti Kapatılacak), K

ekimoğlu İsmail Caddesi,

Riva Caddesi-Kuzey Marmara Otoyolu Riva Girişi (Kavacık İstikameti),

Kuzey Marmara Otoyolu Riva 1 giriş-çıkış,

Riva,

Mucize,

Paşamandıra ve Demirkapı Caddeleri,

Saniye İsmail Hanım,

Kılıçlı ve Aşağı Mahalle Caddeleri,

Şile ve Yukarı Mahalle Caddesi Kesişimi (İshaklı'dan Geliş Kapatılacak),



Beykoz,

Dünya,

Seyri ve Paşa Caddeleri trafiğe kapalı olacak.

FATİH'TE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

15 Eylül Pazar günü saat 07.00'dan etkinlik sonuna kadar Fatih'te:

Ayvansaray Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Mürselpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Abdülezelpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Kadirhas Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Samatya varyant arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Gülhane Parkı içi yolu caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Divan yolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,