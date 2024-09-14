Emniyet ve MİT'ten İstanbul'da Santa Maria operasyonu

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'taki saldırının planlayıcılarından olan ve kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov MİT'in çalışmaları sonucu İstanbul'da yakalandı.

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MİT ve Emniyet nokta bir operasyona daha imza attı. Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırıya dair yaptığı istihbarat ve risk analizleri sonucunda; DAEŞ'li terörist Viskhan Soltamatiov’un Afganistan’daki DAEŞ’in Horasan Vilayeti (ISKP) yapılanmasına bağlı olarak Türkiye'de faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

İstanbul'da yakalandı

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcılarından biri olan ve saldırıda kullanılan suç aletini temin eden DAEŞ'li terörist Viskhan Soltamatiov, İstanbul'da yakalandı.

Adım adım izlendi

Soltamatiov'un verdiği ifadede, örgütle ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. İfadesinde, Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne yönelik saldırı öncesi yapılan planlamalar ile ISKP’nin eleman kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine dair detaylar ortaya çıktı.

MİT'in yürüttüğü operasyonlar sayesinde, Aralık 2023'te DAEŞ'in Türkiye'deki sinagoglar, kiliseler ve Irak Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı planları engellenmiş; birçok şüpheli yakalanmış, örgüte ait dijital materyaller ele geçirilmiş ve Türkiye'ye yönelik tehditler bertaraf edilmiştir