Süper Lig şampiyonu Galatasaray 6 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde 6 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi.

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Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun şampiyon kadrosundaki önemli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha ile yollarını ayırdı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" geçen sezonki şampiyonlukta katkısı büyük olan Fernando Muslera, Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuları ise kadrosunda tuttu.

Sarı-kırmızılı ekip, Norwich City'den Gabriel Sara, Kopenhag'dan Elias Jelert, Monaco'dan Ismail Jakobs, Freiburg'dan Roland Sallai, Fenerbahçe'den Michy Batshuayi ve Napoli'den Victor Osimhen'le kadrosuna takviye yaptı.

Geride kalan sezon Chelsea'den kiralık olarak takıma dahil ettiği futbolculardan Hakim Ziyech'i, sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosunda tutan Galatasaray, geçen sezonu Kartal Bulvarspor'da geçiren Ali Efe Çördek'i de kadrosuna katıp, TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor'a kiraladı.

Gabriel Sara'nın bonservisi, kulüp rekorunu rekor kırdı

Gabriel Sara, Galatasaray tarihinde en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunu İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Sara, 2000-2001 sezonunda 17 milyon avro ödenerek transfer edilen vatandaşı Mario Jardel'i geçti ve kulüp tarihinin bonservis bedeli rekorunu kırdı.

Victor Osimhen transferi dikkati çekti

Galatasaray, Napoli'den Nijeryalı Victor Osimhen'i kiralayarak dünya basınının ilgisini çekti.

Geçen senenin en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görülen Nijeryalı golcü, Galatasaray'a bedelsiz bir şekilde kiralanarak dünya basınında büyük ses getirdi.

Transfere toplamda 34 milyon avro harcadı

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon transferde yaklaşık 34 milyon avro harcadı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi'yi ve Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'i bedelsiz olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, diğer futbolcular için yaklaşık 34 milyon avro ödeyecek.