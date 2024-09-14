BIST 9.685
DOLAR 33,89
EURO 37,60
ALTIN 2.809,65
HABER /  SPOR

Süper Lig şampiyonu Galatasaray 6 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süper Lig şampiyonu Galatasaray 6 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde 6 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi.

Abone ol

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun şampiyon kadrosundaki önemli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha ile yollarını ayırdı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" geçen sezonki şampiyonlukta katkısı büyük olan Fernando Muslera, Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuları ise kadrosunda tuttu.

Sarı-kırmızılı ekip, Norwich City'den Gabriel Sara, Kopenhag'dan Elias Jelert, Monaco'dan Ismail Jakobs, Freiburg'dan Roland Sallai, Fenerbahçe'den Michy Batshuayi ve Napoli'den Victor Osimhen'le kadrosuna takviye yaptı.

Geride kalan sezon Chelsea'den kiralık olarak takıma dahil ettiği futbolculardan Hakim Ziyech'i, sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosunda tutan Galatasaray, geçen sezonu Kartal Bulvarspor'da geçiren Ali Efe Çördek'i de kadrosuna katıp, TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor'a kiraladı.

 Gabriel Sara'nın bonservisi, kulüp rekorunu rekor kırdı

Gabriel Sara, Galatasaray tarihinde en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunu İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Sara, 2000-2001 sezonunda 17 milyon avro ödenerek transfer edilen vatandaşı Mario Jardel'i geçti ve kulüp tarihinin bonservis bedeli rekorunu kırdı.

 Victor Osimhen transferi dikkati çekti

Galatasaray, Napoli'den Nijeryalı Victor Osimhen'i kiralayarak dünya basınının ilgisini çekti.

Geçen senenin en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görülen Nijeryalı golcü, Galatasaray'a bedelsiz bir şekilde kiralanarak dünya basınında büyük ses getirdi.

 Transfere toplamda 34 milyon avro harcadı

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon transferde yaklaşık 34 milyon avro harcadı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi'yi ve Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'i bedelsiz olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, diğer futbolcular için yaklaşık 34 milyon avro ödeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! 41 kişi birden ayrıldığını duyurdu
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! 41 kişi birden ayrıldığını duyurdu
Sabah yazarı Mahmut Övür sordu: Mansur Yavaş ne yapacak?
Sabah yazarı Mahmut Övür sordu: Mansur Yavaş ne yapacak?
İstanbullular dikkat: Hafta sonu bu yollar trafiğe kapalı olacak
İstanbullular dikkat: Hafta sonu bu yollar trafiğe kapalı olacak
Biden: Bu savaştan Ukrayna galip çıkacak
Biden: Bu savaştan Ukrayna galip çıkacak
11 yaşındaki Mert'in ölümü kahretti! Okul bahçesinde...
11 yaşındaki Mert'in ölümü kahretti! Okul bahçesinde...
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villası mühürlendi
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villası mühürlendi
Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak! O isim forma giyemeyecek
Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak! O isim forma giyemeyecek
Boğaziçi’nde yurtlara yüzde 60 zam
Boğaziçi’nde yurtlara yüzde 60 zam
Polisin kovaladığı şüpheli aracında intihar etti
Polisin kovaladığı şüpheli aracında intihar etti
Salim Güran'ın eşinden olay ifade! Ondan şüphelendim, konuşması için...
Salim Güran'ın eşinden olay ifade! Ondan şüphelendim, konuşması için...
Resmi Gazete'den sigara ve puro kararı! ÖTV ve maktu vergi tutarı artırıldı
Resmi Gazete'den sigara ve puro kararı! ÖTV ve maktu vergi tutarı artırıldı
BYD, Manisa'da kurulacak fabrika için iş ilanları yayımladı
BYD, Manisa'da kurulacak fabrika için iş ilanları yayımladı