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Sabah yazarı Mahmut Övür sordu: Mansur Yavaş ne yapacak?

Sabah yazarı Mahmut Övür sordu: Mansur Yavaş ne yapacak?

Sabah yazarı Mahmut Övür "CHP'de oyun bitmiyor" dedi ve günübirlik gittiği Ankara'da kiminle konuşsa sözün Mansur Yavaş'a geldiğini söyledi. Övür "Yavaş ne yapacak?" diye sordu.

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Mansur Yavaş'ın tüzük kurultayında meydan okuduğunu belirten Sabah yazarı, "CHP'de çoklu kavga bitmiyor, bitmez de" dedi. Kilit ismin Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Övür, yazısında şunları kaydetti:

Ankara'da görünür gündem ne olursa olsun, arka planda her zaman "siyaset mühendisliği" hesapları ön planda. Bu konuda en başarılı parti ise CHP... CHP içi veya dışı fark etmiyor, sabahtan akşama "Kim kimi nasıl ekarte eder?" hesapları yapılıyor.

Kuşkusuz diğer partilerde de gelecek hesapları, algı operasyonları var ama hiçbiri CHP'yle yarışacak düzeyde değil. CHP'de oyun bitmiyor. Günübirlik gittiğim Ankara'da kiminle konuşsam söz dönüp dolaşıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a geliyor. Yavaş ne yapacak?
O da hedefe konulduğunu fark etti ki, tüzük kurultayında "kılıç" çekti ve ilk kez "siyasi çıkış" yaparak meydan okudu:

"Polemik çıkarmak istemiyorum ama ben de Ekrem başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi açıklamak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp, 'Siz de konuşun' dendi."

Çok açık bir siyasi oyundan söz etti ve oyunu deşifre ederek taşı gediğine koydu:

"Biz 14 tane büyükşehir belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız, maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz."

Fitne ateşine odun atanlar

Yavaş kendini de katarak bu tespiti yapıyordu ama kimi kastettiği belliydi. Oyunu kuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Özel de sanki hiç haberi yokmuş gibi davrandı. Oyunu bir saat önce sahneye koyan da her dönem CHP'de etkin olmayı başaran "sarışın güzel kadın" Selin Sayek Böke'ydi.
Her ne kadar işin sorumluluğunu "bir adım ileri iki adım geri" siyasetiyle irtifa kaybeden genel başkan Özgür Özel üstlense de o sahne, 100 yıllık parti tarihine acemice oynanmış bir oyun olarak geçti. Tabii şu notu da düşmek gerekiyor, ne hikmetse İmamoğlu ve Yavaş ikilisi sürekli bu acemi siyasi oyunların figüranı olmaktan kurtulamıyor.

Hatırlayın, kurultayda CHP Genel Başkanı Özel'in başını Yavaş'ın omzuna koyduğu o sahnenin de, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'nun "İki cumhurbaşkanı yardımcımla birlikteyim" gösterisinin de aktörü bu ikiliydi.

Kilit isim Kılıçdaroğlu

Anlaşılan artık bu iki aktör hem siyasetin komedi ikilisi olmaktan hem de birbirlerinden kurtulmak istiyor. Bu yüzden de CHP'de çoklu kavga bitmiyor, bitmez de. İmamoğlu bu kavgayı parti içi ayak oyunları, DEM Parti'yle açık ilişki kurarak ve "Ahmak" davası üzerinden kaos hesapları yaparak sürdürmek isterken, Yavaş tam tersi sessiz sedasız ve ciddi bir hazırlıkla götürüyor. Hem CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla dirsek temasını sürdürüyor hem de "milliyetçi merkez sağ" seçeneği bir alternatif olarak ihmal etmiyor. Bunun için de ciddi ciddi çalışıyor.
Bu tablonun kilit ismi de Kılıçdaroğlu'ndan başkası değil. 

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