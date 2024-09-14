BIST 9.685
DOLAR 33,89
EURO 37,60
ALTIN 2.809,65
HABER /  GÜNCEL

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! 41 kişi birden ayrıldığını duyurdu

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! 41 kişi birden ayrıldığını duyurdu

Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'den başlayan istifa depremi devam ediyor. İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi ve 41 kişi partiden istifa ettiğini duyurdu.

Abone ol

Yerel seçimlere ittifaksız giren İYİ Parti'de istenilen sonuç alınamayınca istifalar peş peşe gelmişti. İYİ Parti yerel seçimin ardından başlayan istifa depremi sürüyor. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin ayrılığından sonra toplu istifa haberi geldi. Şırnak ilçe örgütünde de peşi sıra ayrılıklar geldi.

İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi’nin de aralarında bulunduğu 41 kişi partilerinden istifa etti. Gelişmeyi İlçi, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

X hesabından açıklama yapan İlçi, şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti Şırnak İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Başkanlığını yaptığım İYİ Parti Şırnak İl Yönetiminden ve İYİ Parti Şırnak İl Disiplin Kurulunda olanlardan toplam 41 kişi istifa etmiştir”

Meclis'teki koltuk sayısı da 30'a düşmüştü

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici ve İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Bahadır Erdem, CHP’ye katılmıştı. İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri Seyithan İşsiz ve Ahmet Ersagun Yücel ise AK Parti'ye katılmıştı. İYİ Parti'deki istifaların ardından Meclis'teki koltuk sayısı da 30'a düşmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabah yazarı Mahmut Övür sordu: Mansur Yavaş ne yapacak?
Sabah yazarı Mahmut Övür sordu: Mansur Yavaş ne yapacak?
İstanbullular dikkat: Hafta sonu bu yollar trafiğe kapalı olacak
İstanbullular dikkat: Hafta sonu bu yollar trafiğe kapalı olacak
Biden: Bu savaştan Ukrayna galip çıkacak
Biden: Bu savaştan Ukrayna galip çıkacak
11 yaşındaki Mert'in ölümü kahretti! Okul bahçesinde...
11 yaşındaki Mert'in ölümü kahretti! Okul bahçesinde...
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villası mühürlendi
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villası mühürlendi
Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak! O isim forma giyemeyecek
Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak! O isim forma giyemeyecek
Boğaziçi’nde yurtlara yüzde 60 zam
Boğaziçi’nde yurtlara yüzde 60 zam
Polisin kovaladığı şüpheli aracında intihar etti
Polisin kovaladığı şüpheli aracında intihar etti
Salim Güran'ın eşinden olay ifade! Ondan şüphelendim, konuşması için...
Salim Güran'ın eşinden olay ifade! Ondan şüphelendim, konuşması için...
Resmi Gazete'den sigara ve puro kararı! ÖTV ve maktu vergi tutarı artırıldı
Resmi Gazete'den sigara ve puro kararı! ÖTV ve maktu vergi tutarı artırıldı
BYD, Manisa'da kurulacak fabrika için iş ilanları yayımladı
BYD, Manisa'da kurulacak fabrika için iş ilanları yayımladı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-27" operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-27" operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı