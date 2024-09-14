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Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

 Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.

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Ş.Ç. (55) idaresindeki minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda yaralanan mevsimlik tarım işçilerinin Ordu'dan Siverek'e geldikleri öğrenildi.

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