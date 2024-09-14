Narin cinayetini çözecek ses kaydı! O ses kayıtlarına nasıl ulaşıldı?

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinden sonra amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'ya gönderdiği ses kaydı cinayeti çözebilecek önemli bir delil oldu. Peki, o ses kayıtlarına nasıl ulaşıldı. Salim Güran ve Ramazan Atasoy o konuşmayı inkar etti. Ses kayıtlarının doğruluğu nasıl tespit edilecek. tv100 muhabiri Canan Altıntaş o önemli detaylar hakkında bilgi verdi.

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Tv100 muhabiri Canan Altıntaş ve tv100 Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu, Narin soruşturmasındaki yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi. Canan Altıntaş; Ramazan Atasoy ve Salim Güran arasında gerçekleşen Kürtçe görüşmeyle ilgili olarak konuşarak, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Ramazan Atasoy’un tekrar gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınan Ramazan Atasoy ve Salim Güran’a bu Kürtçe konuştukları ses kayıtları soruldu. İkisi de bunu inkar etti.

Tv100 muhabiri Canan Altıntaş silinen ses kayıtlarına nasıl ulaşıldığını tv100’de anlattı...

“Salim Güran, Ramazan Atasoy ile arasındaki ses kaydı alan programı telefona indirip görüşmeleri kayda alıyordu. Bu kayıtların hepsini ve uygulamayı silmişti. Bu uygulamayı sildikten sonra Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi o telefondaki bütün verileri geri getirdiler. Bu ses kaydı ikisi arasındaydı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilen bu kayıt ile ilgili olarak 3 kişilik yeminli bilirkişi komisyonu oluşturuldu. Bu ses kaydının Kürtçeden Türkçeye çevrisinin yapılması istendi. Cinayet ile ilgili önemli bir delil niteliğinde olan bu kayıt Salim Güran ve Ramazan Atasoy’a soruldu.”

Ses karşılaştırması yapılacak

Ses kayıtları hem Türkçe ve Kürtçe olarak yazıya döküldü. Bu metin birebir Salim Güran ve Ramazan Atasoy okutularak yeniden kayıt altına alınacak ve bu analiz ile ses eşleşmesi yapılacak. Böylece ikili arasında bu konuşma oldu mu olmadı mı ortaya çıkacak.

Canan Altıntaş ayrıca Salim Güran’ın hayat kadınları ile görüştüğünü inkâr ettiğini ve görüşmeleri bu yüzden sildiğini ifade ettiğini bildirerek Ramazan Atasoy’da ikinci bir telefon tespit edildiğini söyledi.

Canan Altıntaş, “Bu ikinci telefon Ramazan Atasoy tarafından yakın bir mahallede bir telefoncuya satılıyor. Jandarma ekipleri telefonu incelemek üzere o telefonu aldı. O telefonun incelemesi ise devam ediyor.”