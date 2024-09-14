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Kimse ne olduğunu anlamadı! Yaylada oluşan çöküntü şaşkına çevirdi

Kimse ne olduğunu anlamadı! Yaylada oluşan çöküntü şaşkına çevirdi

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ekipleri, Karlıova ilçesinde yaylada meydana gelen çöküntüyü inceledi.

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Taşlıçay köyüne bağlı yaylada çöküntü olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Alanda emniyet şeritleri çekildikten sonra çöküntünün neden kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla BÜ Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünden bir ekip yönlendirildi.

Ekip, çöküntünün meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

Ekipte yer alan Doç. Dr. Fatma Esen şunları kaydetti:

"Sahada yaptığımız gözlemlerde şunu fark ettik, saha eski bir göl tabanı. Bu göl tabanında siltli malzeme birikmiş durumda. Bu malzeme yeraltı suyunun etkisiyle çökmüş, lokal bir çöküntü görünümünde. Obruk görünümlü ama obruk değil. Bunun tehlike arz eden bir durum oluşturduğunu düşünmüyoruz. Sadece bu alanda oluşmuş bir çökme olduğu kanaatindeyiz. Vatandaşlarımız için bir tehlike arz etmiyor. Islah çalışması yürütülmesi, kapatılması ya da drenajın açılarak ana hatta bağlanması lazım. Bu şekilde vatandaşlarımız için bir tehlike oluşturmayacağı kanaatindeyiz."

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