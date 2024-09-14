Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu

Altın bu hafta yatırımcıların yüzünü güldürdü ve en çok kazandıran oldu. Dolar ve Euro'da durum ne?

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puandan tamamladı.

Borusan Boru Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,51 ile Borusan Boru Sanayi oldu.

Borusan Boru Sanayi’yi, yüzde 8,79 ile Şekerbank, yüzde 7,92 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,18 ile Şok Marketler, yüzde 10,45 ile CW Enerji ve yüzde 9,42 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 466 milyar 200 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 289 milyon lirayla Koç Holding ve 403 milyar 305 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 812 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,89 değer kazanarak 18 bin 507 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,16 azalışla 33,9250 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,19 düşüşle 37,6260 lira oldu.

Geçen hafta 44,7780 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,41 azalarak 44,5930 liraya düştü.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,35 azalışla 40,1150 liradan alıcı buldu.