Dilek İmamoğlu: Narin için çok üzgünüz

Dilek Kaya İmamoğlu, Diyarbakır'da yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili konuştu. "Yüreğimizi dağlıyor" diyen İmamoğlu, "Bugünlere gelişimizin çok daha öncelere dayanan noktaları var" dedi.

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Diyarbakır'da yürek yakan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, "Kızlarımıza gelen her türlü zarar yüreğimizi dağlıyor. Ama biz bugünlere dün gelmedik. Bugünlere gelişimizin çok daha öncelere dayanan noktaları var. Herkes biliyor. Umarım bundan sonra her şey düzelir ve Narinlerimize zarar gelmez. Biz de bu ülkede huzurlu şekilde yaşamaya devam ederiz." dedi.

İmamoğlu, Magazinburada.net'e şunları söyledi:

"Hepimiz Narin için çok üzgünüz. Kızlarımıza gelen her türlü zarar yüreğimizi dağlıyor. Ama biz bugünlere dün gelmedik. Bugünlere gelişimizin çok daha öncelere dayanan noktaları var. Herkes biliyor. Umarım bundan sonra her şey düzelir ve Narinlerimize zarar gelmez. Biz de bu ülkede huzurlu şekilde yaşamaya devam ederiz. 'Coğrafya kaderdir' cümlesine katılmıyorum. Bu ülkede yaşamak istiyorsak bunu hep birlikte değiştirmek zorundayız."