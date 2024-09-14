BIST 9.685
DOLAR 33,89
EURO 37,60
ALTIN 2.809,65
HABER /  GÜNCEL

Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı

Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı

MHP Lideri Bahçeli, Mevlit Kandili nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Bahçeli, "Mevlit Kandili münasebetiyle, yöresi ve kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, aziz milletimize, Türk-İslam alemine kardeşçe, huzur içinde, bir ve beraberce bir ömür geçirmelerini niyaz ediyor, bahusus en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlit Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Mevlit Kandili münasebetiyle, yöresi ve kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, aziz milletimize, Türk-İslam alemine kardeşçe, huzur içinde, bir ve beraberce bir ömür geçirmelerini niyaz ediyor, bahusus en iyi dileklerimi sunuyorum. "dedi.

Bu gecenin Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1453'üncü yıl dönümü olduğuna işaret eden Bahçeli, "İstikameti kaybolmuş, istikrarı mahvolmuş, iradesi mefluç olmuş insanlık alemi kutlu doğum mucibince belini doğrultmuş, nihayet güzel ahlakın sıcaklığı, merhamet ve muhabbet çağrısının aydınlığı kademe kademe dünyayı tesiri altına almıştır. Son zamanlarda yaşanan, hamiyet ve haysiyet sahibi her insanımızı derinden yaralayan müessif hadiselerin birbirine eklemlenerek cereyan etmesi, manevi arınmaya, saflarımızı daha da sıkı tutmaya çok ihtiyacımız olduğunun hiç şüphesiz kanıt ve karinesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel ve toplumsal şiddetin yükseliş karşısında herkesin sorumluluk duygusuyla harekete geçmesinin mutlak bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Allah'tan korkan, kuldan utanan, birbirinin hakkına saygı duyan, milli ve manevi ortak değerler paydasında buluşan, sevgili Peygamberimizin ahlakıyla donanan, empati yapabilen, büyüğe hürmet, küçüğe sevgi gösteren müessir tavır, tutum ve davranış kalıbını genele teşmil etmek yegane görevimiz olmalıdır. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü cahiliye döneminin kaos ve karanlığını, tevhid inancının meşalesiyle berhava eden, aklın ve adaletin bayraktarlığıyla kalpleri fetheden Resulullah'ı hakkıyla tanımak, hayatımıza nakledip ruhumuza nakşetmek başlıca ümit ve temennimdir.


Mevlit Kandili münasebetiyle, yöresi ve kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, aziz milletimize, Türk-İslam alemine kardeşçe, huzur içinde, bir ve beraberce bir ömür geçirmelerini niyaz ediyor, bahusus en iyi dileklerimi sunuyorum. Her manada derlenip toparlanmak için bu mümtaz gecenin bir fırsat, bir nimet, bir dönüm noktası olmasını diliyor, Kandilimiz mübarek olsun diyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah."

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı! "Hesabını mutlaka soracağız"
Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı! "Hesabını mutlaka soracağız"
Narin cinayetini çözecek ses kaydı! O ses kayıtlarına nasıl ulaşıldı?
Narin cinayetini çözecek ses kaydı! O ses kayıtlarına nasıl ulaşıldı?
Dilek İmamoğlu: Narin için çok üzgünüz
Dilek İmamoğlu: Narin için çok üzgünüz
Kimse ne olduğunu anlamadı! Yaylada oluşan çöküntü şaşkına çevirdi
Kimse ne olduğunu anlamadı! Yaylada oluşan çöküntü şaşkına çevirdi
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı IBAN'la ticarete geçit vermedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı IBAN'la ticarete geçit vermedi
Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu
Narin Güran'ın adı Kilis'te bir parka verildi
Narin Güran'ın adı Kilis'te bir parka verildi
CHP Genel Başkanı Özel'den Mevlit Kandili mesajı
CHP Genel Başkanı Özel'den Mevlit Kandili mesajı
Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var
Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var
Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi…
Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi…
Özel'den Erdoğan'ın 'özür' sözlerine yanıt: Biz işimize, Tayyip Bey kavgaya bakıyor
Özel'den Erdoğan'ın 'özür' sözlerine yanıt: Biz işimize, Tayyip Bey kavgaya bakıyor