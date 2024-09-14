Trabzonspor ile Beşiktaş 140.kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın yapacakları maçla 140. kez karşı karşıya gelecek.

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İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yılı aşkın yıllık rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 192 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 158 gol kaydetti.

Ligde 103. randevu

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de 103. kez rakip olacak.

İki takım arasında ligde oynanan 102 müsabakada siyah-beyazlılar 38, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 144 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki lig maçları

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırladığı maçlarda üstün durumda bulunuyor.

İki takım Trabzon'da 50 kez karşı karşıya gelirken, Karadeniz temsilcisi bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrıldı, 11 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 8'i Papara Park'ta oynanan lig maçlarında Trabzonspor 71 gol kaydetti, Beşiktaş ise 61 kez ağları havalandırdı.

Bordo-mavililer, geride kalan sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Beşiktaş, bu maçı 2-1 kazanmıştı.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, bordo-mavili ekibi 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.