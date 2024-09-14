Trafikte korkulu anlar! Seyir halindeki TIR alev aldı!

Erzincan-Erzurum kara yolunda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alan tır, kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak yol kenarındaki otluk alana da sıçradı.Abone ol
Erzincan'da seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.
Ramazan G. idaresindeki 34 DIA 279 plaka tır, Erzincan-Erzurum kara yolunda seyrederken Yaylacık köyü mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak alevleri söndürmeye çalıştı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yolun kenarındaki otluk alana sıçradı.
Çevredekiler, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tır ve arazideki yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.