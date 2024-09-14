Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: Ortada vahşi bir cinayet var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası programında yaptığı konuşmada, 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledilmesine ilişkin cinayet üzerinden siyaset yapılmasına tepki gösterdi. Erdoğan, bu cinayetin ideolojik kutuplaşmaya alet edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu.

Yaklaşık 1 aydır tüm Türkiye'nin yüreğini sızlatan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, cinayet üzerinden siyaset yapanlara tepki gösterdi.

'Ortada vahşi bir cinayet var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin Güran cinayetine ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"İdeolojik bağnazlık son günlerde öyle vahim boyutlara ulaştı ki... Bu ideolojik bağnazlık 85 milyon olarak hepimizin yüreğini yakan Narin yavrumuzun vahşice katledilmesi hadisesinde de yaşanıyor.

Birileri daha olayın ilk anından itibaren bu cinayeti bir kamplaşma, bir kutuplaşma aracına dönüştürmek için her yola başvurdular.

'Kimileri bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor'

Oysa ki ortada vahşi bir cinayet var. Ortada masum bir sabinin öldürülmesi var. Ortada kalp taşıyan herkesin içine kor gibi düşen bir ateş var.

Fakat buna rağmen kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor"