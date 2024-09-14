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Mısır’da korkunç kaza! 2 tren çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Mısır’da korkunç kaza! 2 tren çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Mısır'ın Şarkiyye vilayetinde iki trenin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Olay yerine 39 ambulans sevk edilirken, yaralılar hastanelere nakledildi.

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Mısır’ın kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye iline bağlı Zekazik ilçesinde iki trenin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Kaza mahalline 39 ambulans sevk edilirken cenazelerle yaralılar Ahrar Hastanesi ile Zekazik Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi.
Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Dr. Halid Abdulgaffar, olay yerine yardımcısı Muhammed Tayyib’i gönderdi.

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