BIST 9.685
DOLAR 33,89
EURO 37,60
ALTIN 2.809,65
HABER /  SPOR

Taha Akgül resmen başkanlığa aday!

Taha Akgül resmen başkanlığa aday!

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Akgül, genç güreşçilere destek vererek Türk güreşinin ulusal ve uluslararası arenada güçlenmesi için çalışacağını belirtti.

Abone ol

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Taha Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türk güreşinin tarihinden aldığı gücü, geleneğini bugüne ve yarına taşıma adına, geleceğimiz olan genç güreşçilerimizin tekrardan motivasyonunu artırıp onları destekleyip zirveye taşıma adına, ulusal ve uluslararası arenada güçlü ekip ve kadrolarla kazanacağımız başarılarla ve lobilerle Türk güreşinin gücünü tüm dünyaya gösterme adına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı adayı olduğumu tüm kamuoyuna saygıyla paylaşıyorum."

Taha Akgül, sporculuk kariyerinde olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanırken, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla sporculuk kariyerini noktalamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde şoke eden tepki!
Özgür Özel'den Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde şoke eden tepki!
Mısır’da korkunç kaza! 2 tren çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Mısır’da korkunç kaza! 2 tren çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Trafikte korkulu anlar! Seyir halindeki TIR alev aldı!
Trafikte korkulu anlar! Seyir halindeki TIR alev aldı!
Galatasaray'dan gol şov: 5-0!
Galatasaray'dan gol şov: 5-0!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: Ortada vahşi bir cinayet var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: Ortada vahşi bir cinayet var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu
Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi başlıyor!
Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi başlıyor!
Roland Sallai resmen Galatasaray'da!
Roland Sallai resmen Galatasaray'da!
Bolu'nun içme suyunun karşılandığı baraj alarm veriyor
Bolu'nun içme suyunun karşılandığı baraj alarm veriyor
Bakanlık tek tek tespit etti: IBAN ticaretine af yok
Bakanlık tek tek tespit etti: IBAN ticaretine af yok
Trabzonspor ile Beşiktaş 140.kez karşı karşıya gelecek
Trabzonspor ile Beşiktaş 140.kez karşı karşıya gelecek
Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı
Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı