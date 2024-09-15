Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması gerçek geçiş sahte! İmamoğlu'na 'beni mahkemeye verin' çağrısı

Nedim Şener, YÖK denkliği olmayan üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne mevzuata aykırı biçimde yatay geçiş yaptığını iddiasını ortaya atan gazeteci Erdem Atay'ın yazısına yer verdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında YÖK denkliği olmayan Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığını iddia eden gazeteci Erdem Atay'ın yazısı gündeme oturdu.

Atay'dan 'beni mahkemeye verin' çağrısı

İddiasında ısrarcı olan Erdem Atay, "Sayın İmamoğlu, attığım bu ‘iftira’ nedeniyle beni mahkemeye verin! Verin ki, belki mahkemede yatay geçiş belgelerinizi görürüz. Ama beni mahkemeye vermezseniz, bu yazıyı kabul ettiğiniz anlamına geliyor. Çıkışınız yok! Ya mahkemeye vereceksiniz ya da mahkemeye vereceksiniz!" ifadelerini kullandı.

Tartışmalara ilişkin paylaşımda bulunan yazar Nedim Şener, Atay'ın iddiasının ayrıntılarını sosyal medya hesabında böyle aktardı:

"NE DİYORUM: EKREM İMAMOĞLU NEYİ, KİMİ; KAÇA, NASIL SATIN ALACAĞINI BİLİR

Ekrem İmamoğlu, 1995 yılı İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu, diploması gerçek. Peki girdiği ÖSYM sınavını kazanmadığı halde bunu nasıl başardı !!!!!!

İşte İmamoğlu ilüzyonu bu; Açıkça hukuka aykırı biçimde, 1990’da denkliği olmayan ve bir vakıfa bağlı Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü’nden, devlet üniversitesi İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne 1990 yılında yatay geçiş yaparak…. Erdem Atay detaylı yazıyor; @medreyata

O yıllarda yatay geçiş özelden özel üniversiteye oluyordu

“İmamoğlu’nun okuduğu yıllarda, bir öğrencinin yatay geçiş yapması için çok başarılı olması ve denk bir okula geçmesi gerekiyor. Bir öğrenci, vakıf ya da özel bir üniversitedeyse sadece vakıf veya özel üniversiteye geçiş yapabiliyor, devlet üniversitesindeyse devlet üniversitesine geçiş yapabiliyor. Ve geçişin sağlanması için sınıf birincisi ya da ikincisi olmak gerekiyor, bu da yetmez, geçiş yapacak öğrencinin ÖSYM puanı o geçtiği programdaki en son giren öğrenciden az olmaması gerekiyor!

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Puanı yeterli değil

Yani… İmamoğlu özel bir üniversiteden devlet üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapmış. Bu bir kere imkansız bir şey! İkincisi, İmamoğlu sınıf birincisi ya da ikincisi de değil. Not ortalamasının 59 olduğu söyleniyor. Üçüncüsü, İmamoğlu ÖSYM’yi kazanamamış zaten, geçiş yaptığı bölümün puanına erişmesi mümkün değil!

"Siyasi güç ya da para"

Kısaca, YÖK GAÜ’ye denklik vermiş olsa bile İmamoğlu’nun geçiş yapması mevzuata göre yine imkansız! YÖK’ten herhangi bir denkliği yoktu, YÖK denkliği 1993 yılında alındı. Konu kapanmıştır artık. İmamoğlu 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapamaz! Bu ancak iki şekilde olur… Birincisi siyasi gücün kullanılması… İkincisi, para gücünün kullanılması… Ve ikisinde de yapılan iş hukuka aykırıdır.”

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NE DİYORUM: İMAMOĞLU NEYİ, KİMİ; KAÇA, NASIL SATIN ALACAĞINI BİLİR "