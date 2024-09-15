Metropoll anketinde AK Parti yeniden birinci parti oldu AK Parti kurmayları ne dedi?

31 Mart’tan bu yana anketlerde birinci çıkan CHP, Ağustos ayında bu özelliğini kaybetti ve tekrar AK Parti birinci sıraya oturdu. AK Parti Parti yöneticilerinden “partiden kaçan oyların tahminlerinden daha erken bir şekilde geri dönmeye başladığı” yorumu geldi.

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Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün "Türkiye'nin Nabzı"ağustos ayı raporuna göre 31 Mart’tan bu yana anketlerde birinci çıkan CHP, bu özelliğini kaybetti. AK Parti yeniden birinci sıraya” yerleşti.

Buna göre AK Parti oyları yüzde 33 olurken CHP yüzde 28.2'ye geriledi.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’na konuşan AK Parti’li kaynaklara göre, ekonomideki zorluklar başta olmak üzere farklı sebeplerle başka partilere oy veren seçmen, 6 ay içinde yerel hizmetlerle ilgili sıkıntı yaşamaya başlayınca emaneten verdiği bu oyları geri almaya başladı.

"Enflasyonda düşüşün başlaması ekonomiye olan güveni artırdı"

AK Parti kurmayları, sahadaki gözlemlerini “Özellikle AK Parti’den CHP’ye veya başka partilere geçen belediyelerde vatandaş şunu gördü: Seçim öncesi verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Talepler çok ama çözüm yok. Seçmen bize bir ihtar vermişti, ama bugün konfor alanının bozulmasından çok rahatsız. Enflasyonda düşüşün başlaması ekonomiye olan güveni artırdı. Vatandaş bir kez daha kime güveneceğini gördü. Muhalefetin çare olmayacağını anladı. Özellikle belediyelerdeki akraba atamaları nedeniyle vatandaş kızgın” şeklinde anlattı.