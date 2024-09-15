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Esenyurt'ta iki akraba grup arasında silahlı kavga

Esenyurt'ta iki akraba grup arasında silahlı kavga

Esenyurt'ta, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde karşılaşan, aralarından henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan iki akraba grup arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine silahlarla karşılıklı ateş açıldı.

Silahlı kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kurşunların isabet ettiği park halindeki bir minibüste hasar meydana gelirken olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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