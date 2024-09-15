Narin Güran cinayeti için Zülfü Livaneli'nin Norveç güzellemesi tepki çekti Ahmet Hakan taşı gediğine koydu

Ahmet Hakan, Zülfü Livaneli'nin Narin Güran cinayeti için “Narin çok zeki, hayat dolu. Düşünün böyle bir kızcağızın Norveç’te doğduğunu. Kaderi nasıl olacaktı? Nerelere yükselecekti?” yorumuna tepki gösterdi, Norveç'te tecavüze uğrayıp öldürülen 2 kız çocuğunu sayfasına taşıdı.

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Santçı Zülfü Livaneli'nin Narin Güran cinayeti için “Narin çok zeki, hayat dolu. Düşünün böyle bir kızcağızın Norveç’te doğduğunu. Kaderi nasıl olacaktı? Nerelere yükselecekti?” yorumu tartışma konusu oldu.

Livaneli'nin sözlerine tepki gösteren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Narin Norveç'te yaşasaydı" başlıklı yazısında "Norveç meleksi insanların, Türkiye şeytani insanların yaşadığı yer değildir." dedi.

"Bırak artık şu şablonculuğu Zülfü Livaneli" diyen Hakan, Norveç'te tecavüze ve cinayete kursan gidin iki kız çocuğu haberini sayfasına taşıdı.

"Cinayetin coğrafyası yoktur"

Hakan, Narin, Norveç’te doğsaydı... Kim bilir belki de Lena ve Stine adlı küçük kızların yaşadığını yaşayacaktı. Vahşetin, acımasızlığın, cinayetin coğrafyası yoktur Zülfü Livaneli. Norveç meleksi insanların, Türkiye şeytani insanların yaşadığı yer değildir. Meleksilik ya da şeytanilik insana özgüdür, coğrafyalara ya da milletlere özgü değildir." ifadelerine yer verdi.