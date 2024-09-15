Volkan Demirel Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'i öve öve bitiremedi

Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen'e, futbol yorumcusu Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Volkan Demirel övgü yağdırdı.

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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen, dün ilk kez Galatasaray formasını giydi. Sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşan golcü futbolcu, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Maç boyunca oldukça istekli olan Osimhen'in takıma ve camiaya kısa sürede uyum sağlaması dikkat çekti.

TV100 yorumcusu Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel, Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'i öve öve bitiremedi.

Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

"HAKİKATEN BÖYLE BİR OYUNCU GÖRMEDİM"

"Napoli bizi deprem sonrasında hazırlık maçı yapmak için davet etmişti. Napoli takımında ben Osimhen’i canlı izledim ve hakikaten ben böyle bir oyuncu görmedim. Bazı santraforlarda eksiklikler olabilir ama Osimhen de her şey var.

"TÜRKİYE'YE GELMİŞ EN İYİ SANTRFOR"

Ben iddia ediyorum şu anda Victor Osimhen, Türkiye’ye gelmiş geçmiş en iyi santrfordur. Bu kadar da net söylüyorum. Belki Osimhen’den daha iyisi gelmeyebilir bile.

"MASKESİNİ BOŞA TAKMIYOR"

Maçta dikkat edin, öyle iştahlı ki durmuyor. Yerinde durmuyor, sağa gidiyor, sola gidiyor, orta gelince kendisini ayarlıyor. Maskesini boşuna takmıyor. Gelen her topa kafasını sokuyor, inanılmaz bir santrfor. Nasıl buraya geldiğini araştırmak lazım. Bu lige nasıl geldiğine ben de inanamıyorum."