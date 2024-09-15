BIST 9.685
DOLAR 33,89
EURO 37,60
ALTIN 2.809,65
HABER /  SPOR

Volkan Demirel Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'i öve öve bitiremedi

Volkan Demirel Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'i öve öve bitiremedi

Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen'e, futbol yorumcusu Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Volkan Demirel övgü yağdırdı.

Abone ol

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen, dün ilk kez Galatasaray formasını giydi. Sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşan golcü futbolcu, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Maç boyunca oldukça istekli olan Osimhen'in takıma ve camiaya kısa sürede uyum sağlaması dikkat çekti. 

TV100 yorumcusu Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel, Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'i öve öve bitiremedi.

Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

"HAKİKATEN BÖYLE BİR OYUNCU GÖRMEDİM"
"Napoli bizi deprem sonrasında hazırlık maçı yapmak için davet etmişti. Napoli takımında ben Osimhen’i canlı izledim ve hakikaten ben böyle bir oyuncu görmedim. Bazı santraforlarda eksiklikler olabilir ama Osimhen de her şey var.

"TÜRKİYE'YE GELMİŞ EN İYİ SANTRFOR"
Ben iddia ediyorum şu anda Victor Osimhen, Türkiye’ye gelmiş geçmiş en iyi santrfordur. Bu kadar da net söylüyorum. Belki Osimhen’den daha iyisi gelmeyebilir bile.

"MASKESİNİ BOŞA TAKMIYOR"
Maçta dikkat edin, öyle iştahlı ki durmuyor. Yerinde durmuyor, sağa gidiyor, sola gidiyor, orta gelince kendisini ayarlıyor. Maskesini boşuna takmıyor. Gelen her topa kafasını sokuyor, inanılmaz bir santrfor. Nasıl buraya geldiğini araştırmak lazım. Bu lige nasıl geldiğine ben de inanamıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
İran, Rusya'ya balistik füze verdiği iddialarına tepki gösterdi
İran, Rusya'ya balistik füze verdiği iddialarına tepki gösterdi
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 roket atıldı
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 roket atıldı
Ali Yerlikaya: 5-12 Eylül'de 475 bin 427 sürücüye işlem yapıldı
Ali Yerlikaya: 5-12 Eylül'de 475 bin 427 sürücüye işlem yapıldı
Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması gerçek geçiş sahte! İmamoğlu'na 'beni mahkemeye verin' çağrısı
Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması gerçek geçiş sahte! İmamoğlu'na 'beni mahkemeye verin' çağrısı
Metropoll anketinde AK Parti yeniden birinci parti oldu AK Parti kurmayları ne dedi?
Metropoll anketinde AK Parti yeniden birinci parti oldu AK Parti kurmayları ne dedi?
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı
Esenyurt'ta iki akraba grup arasında silahlı kavga
Esenyurt'ta iki akraba grup arasında silahlı kavga
Arda Güler ilk 11'de başladı Real Madrid'e penaltı kazandırdı
Arda Güler ilk 11'de başladı Real Madrid'e penaltı kazandırdı
Okan Buruk: 2 forvetli oynayabileceğimizi düşünüyorum
Okan Buruk: 2 forvetli oynayabileceğimizi düşünüyorum
Osimhen ocak ayında ayrılıyor mu? Galatasaray yöneticisi Hatipoğlu'ndan açıklama
Osimhen ocak ayında ayrılıyor mu? Galatasaray yöneticisi Hatipoğlu'ndan açıklama
İsrail Ordu Sözcüsü'nden Gazzelilere skandal çağrı
İsrail Ordu Sözcüsü'nden Gazzelilere skandal çağrı
Pakistan'dan ABD'ye sert tepki: Çifte standart!
Pakistan'dan ABD'ye sert tepki: Çifte standart!