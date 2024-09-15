BIST 9.685
DOLAR 33,89
EURO 37,60
ALTIN 2.809,65
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı

Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı

Taşınmazların ticaretine ilişkin ilan platformlarındaki emlakçılara yönelik doğrulama yükümlülüğü getirerek Bakanlıkça oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, (EİDS) 15 Eylül itibarıyla devreye alındı.

Abone ol

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını vurgulayan Bolat, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)

Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçince açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla, yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak.

Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek.

e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak, fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.

Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olurken verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi: 2 ölü 4 yaralı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi: 2 ölü 4 yaralı
Bayraktar TB3 TCG Anadolu gemisi denemeleriyle ilgili önemli açıklama
Bayraktar TB3 TCG Anadolu gemisi denemeleriyle ilgili önemli açıklama
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'den 'Çelik Kubbe' açıklaması
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'den 'Çelik Kubbe' açıklaması
Hepsiburada'nın "Büyük Eylül İndirimleri" kampanyası 17 Eylül'de sona erecek
Hepsiburada'nın "Büyük Eylül İndirimleri" kampanyası 17 Eylül'de sona erecek
Narin Güran cinayeti için Zülfü Livaneli'nin Norveç güzellemesi tepki çekti Ahmet Hakan taşı gediğine koydu
Narin Güran cinayeti için Zülfü Livaneli'nin Norveç güzellemesi tepki çekti Ahmet Hakan taşı gediğine koydu
Volkan Demirel Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'i öve öve bitiremedi
Volkan Demirel Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'i öve öve bitiremedi
İran, Rusya'ya balistik füze verdiği iddialarına tepki gösterdi
İran, Rusya'ya balistik füze verdiği iddialarına tepki gösterdi
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 roket atıldı
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 roket atıldı
Ali Yerlikaya: 5-12 Eylül'de 475 bin 427 sürücüye işlem yapıldı
Ali Yerlikaya: 5-12 Eylül'de 475 bin 427 sürücüye işlem yapıldı
Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması gerçek geçiş sahte! İmamoğlu'na 'beni mahkemeye verin' çağrısı
Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması gerçek geçiş sahte! İmamoğlu'na 'beni mahkemeye verin' çağrısı
Metropoll anketinde AK Parti yeniden birinci parti oldu AK Parti kurmayları ne dedi?
Metropoll anketinde AK Parti yeniden birinci parti oldu AK Parti kurmayları ne dedi?
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı