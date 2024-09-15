Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı

Taşınmazların ticaretine ilişkin ilan platformlarındaki emlakçılara yönelik doğrulama yükümlülüğü getirerek Bakanlıkça oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, (EİDS) 15 Eylül itibarıyla devreye alındı.

Abone ol

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını vurgulayan Bolat, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)

Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçince açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla, yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak.

Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek.

e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak, fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.

Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olurken verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.