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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi: 2 ölü 4 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi: 2 ölü 4 yaralı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Otoyolun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Bu araçların sürücülerinin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen 3 araba da bu araçlara ve sürücülere çarptı.

Kaza nedeniyle bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan 1 kişi hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

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