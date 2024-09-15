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Real Madrid-Stuttgart maçını Türk hakem yönetecek

Real Madrid-Stuttgart maçını Türk hakem yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Stuttgart takımları arasında 17 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Pol van Boekel ise AVAR olarak görev alacak.

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