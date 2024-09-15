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3 bakan nikah şahidi oldu! Murat Kurum'dan paylaşım...

3 bakan nikah şahidi oldu! Murat Kurum'dan paylaşım...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Atay'ın oğlu Ali Necati, hayatını Aydan Meram ile birleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş nikah şahitliği yaptı.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın mimar oğlu Ali Necati, Aydan Meram Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan nikah ile hayatlarını birleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli şehirlerin belediye başkanları ve protokol üyelerinin katıldığı törende, Ali Yerlikaya, Murat Kurum ve Mahinur Özdemir Göktaş nikah şahitliği yaptı.

Nikah sonrası Murat Kurum'dan paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından nikahtan görüntüler paylaşarak çifte mutluluklar diledi.

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