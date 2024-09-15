Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında hata yapmadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı lacivertli ekip, karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Günün ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Jose Mourinho'nun öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin golleri 22. dakikada Alan Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltıdan attığı golle Dusan Tadic'ten geldi.

Sarı-lacivertliler, derbi öncesi hata yapmadı ve mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 13 yaptı. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

85'Da Costa sol kanattan içeri girdi. Becao'nun müdahalesiyle top kornere gitti.

62'Tadic sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde topu savunma karşıladı.

55'Saint-Maximin sol kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan dışarı çıktı.

52'Sağ kanattan ceza sahasına giren Hajradinovic'in ortasında savunma topu karşıladı.

49'Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, içeri ortaladı. Fred'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

39' GOL! Fenerbahçe, Tadic'in penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi.

22. dakikada Fenerbahçe Saint Maximin ile geçti. Tadiç'in pasında Maximin topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

10. dakikada Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi. Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahasında Brekalo topu karşıladı. VAR odası hakem Meler'i izlemeye davet etti. Meler, uzun inceleme sonucu pozisyonu korner atışı kararı ile sonuçlandırdı.

8. dakikada Kasımpaşa'da Fall, sağ kanattan ceza sahasına girerken Çağlar Söyüncü'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

İlk onbirler

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Brekalo, Mortadha, Da Costa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.

Fenerbahçe'nin yedekleri: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Yusuf, Mert Hakan Yandaş, Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Dzeko.