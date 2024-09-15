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Antalya'da düğüne gidiyorlardı cenazeleri geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da düğüne gidiyorlardı cenazeleri geldi

Antalya'da otomobilin su tankerine çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Ahmet Özkan Durak idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nda gece yol kenarındaki ağaçları sulayan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen su tankerine arkadan çarptı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, şoför Ahmet Özkan Durak ile araçta bulunan Münise Durak ve sekiz aylık bebeği Gökçe Durak'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Ailenin, Kütahya'daki akrabalarının düğününe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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