Alanyaspor - Hatayspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor arasındaki maç, 0-0 berabere sona erdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maç, 0-0 berabere sona erdi.
64. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Augusto'nun sert şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
88. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından Christian'ın sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kurtardı.
Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.